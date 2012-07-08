〔国际油市〕美国原油期货企稳,上交易日因美就业数据疲弱而跌逾3%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月9日电---美国原油期货周一几无变动,上周五曾挫跌逾3%,因为美国非农就业数据表现疲弱,重燃对全球经济迟滞导致石油需求放缓的担忧.
2317GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油合约CLc1下跌0.06美元,报每桶84.39美元,上周五收跌2.77美元,结算价报84.45美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。