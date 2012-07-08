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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货企稳,上交易日因美就业数据疲弱而跌逾3%

路透东京7月9日电---美国原油期货周一几无变动,上周五曾挫跌逾3%,因为美国非农就业数据表现疲弱,重燃对全球经济迟滞导致石油需求放缓的担忧.

2317GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油合约CLc1下跌0.06美元,报每桶84.39美元,上周五收跌2.77美元,结算价报84.45美元.

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