〔英国金融〕欧盟执委巴尼尔将修订相关规则以因应Libor操纵案--报载

路透伦敦7月9日电---金融时报周一报导,欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)料将于几周内提出市场滥用指令及规则的修订方案.

该报称,为回应伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻,巴尼尔将修订欧盟市场滥用规定,以填补潜在漏洞,并对操纵Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标的行为予以刑事制裁.

报称,他认为对此类指标利率弄虚作假可能会造成系统性后果.

巴尼尔料将于欧洲议会合作,对他去年提出的市场滥用规定进行修正.

修正案还要经过欧盟各国政府和欧洲议会批准,或许需要一年时间.

金融时报称,巴尼尔的同事还将评估市场指标,判断是否应由监管机构进行监督.这次评估或将需要数月时间.(完)