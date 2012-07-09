〔英国金融〕欧盟执委巴尼尔将修订相关规则以因应Libor操纵案--报载

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透伦敦7月9日电---金融时报周一报导,欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)料将于几周内提出市场滥用指令及规则的修订方案.
该报称,为回应伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻,巴尼尔将修订欧盟市场滥用规定,以填补潜在漏洞,并对操纵Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标的行为予以刑事制裁.
报称,他认为对此类指标利率弄虚作假可能会造成系统性后果.
巴尼尔料将于欧洲议会合作,对他去年提出的市场滥用规定进行修正.
修正案还要经过欧盟各国政府和欧洲议会批准,或许需要一年时间.
金融时报称,巴尼尔的同事还将评估市场指标,判断是否应由监管机构进行监督.这次评估或将需要数月时间.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。