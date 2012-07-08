委内瑞拉称对华供油增至每日60万桶

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯7月7日电---委内瑞拉总统查韦斯称，该国今年对华原油出口增加了约30%，增至每日60万桶。
中国是查韦斯政府的主要合作伙伴，向后者提供了数以十亿计美元贷款，委内瑞拉用石油偿还部分贷款。
查韦斯在周五的演讲中称：“两年前，委内瑞拉还未对华供油过。”
“如今，我们每日对华供油60万桶，两年内，应会达到每日100万桶。”
今年年初，委内瑞拉称，每日对华供油46万桶。委内瑞拉除了偿还贷款，还希望多元化其出口市场。目前，美国是委内瑞拉主要出口市场。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。