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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:40 BJT

委内瑞拉称对华供油增至每日60万桶

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯7月7日电---委内瑞拉总统查韦斯称，该国今年对华原油出口增加了约30%，增至每日60万桶。

中国是查韦斯政府的主要合作伙伴，向后者提供了数以十亿计美元贷款，委内瑞拉用石油偿还部分贷款。

查韦斯在周五的演讲中称：“两年前，委内瑞拉还未对华供油过。”

“如今，我们每日对华供油60万桶，两年内，应会达到每日100万桶。”

今年年初，委内瑞拉称，每日对华供油46万桶。委内瑞拉除了偿还贷款，还希望多元化其出口市场。目前，美国是委内瑞拉主要出口市场。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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