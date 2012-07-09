《中国报摘》--中国证券报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,目前中国经济运行处于宏观调控目标区间,结构优化升级出现良好势头,对经济金融没理由悲观失望;此外证监会将尽快落实细化全国性与区域性市场对接机制.
* 其他:
--五粮液(000858.SZ)公告称,宜宾市国资委拟将宜宾市国资公司所持五粮液20.07%的股份划转至宜宾五粮液集团有限公司;五粮液同时发布业绩预增公告,预计上半年净利润约增长50.07%,达50.46亿元人民币,基本每股收益约1.329元.
--工信部和农业部联合制定《葡萄酒行业十二五(2011-2015年)发展规划》,根据规划,到2015年葡萄酒行业销售收入达到600亿元,增长85%,年均增长13%.(完)
--整理 边竞; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。