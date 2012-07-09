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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月9日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,目前中国经济运行处于宏观调控目标区间,结构优化升级出现良好势头,对经济金融没理由悲观失望;此外证监会将尽快落实细化全国性与区域性市场对接机制.

* 其他:

--五粮液(000858.SZ)公告称,宜宾市国资委拟将宜宾市国资公司所持五粮液20.07%的股份划转至宜宾五粮液集团有限公司;五粮液同时发布业绩预增公告,预计上半年净利润约增长50.07%,达50.46亿元人民币,基本每股收益约1.329元.

--工信部和农业部联合制定《葡萄酒行业十二五(2011-2015年)发展规划》,根据规划,到2015年葡萄酒行业销售收入达到600亿元,增长85%,年均增长13%.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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