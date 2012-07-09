〔日本数据〕5月经常帐盈余同比大降62.6%,远逊于预估

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透东京7月9日电---日本财务省周一公布数据显示,5月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期大降62.6%,说明日本出口复苏疲软,以及对欧债危机和中国经济放慢的担忧,可能令经济承压.
5月经常帐盈余为2,151亿日圆(27亿美元),路透预估中值为4,931亿日圆.
下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:
5月 4月 上年5月
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经常账收支 +215.1 (+493.1) +333.8 +574.4
贸易收支 -848.2 -463.9 -771.3
收入帐收支 +1,273.7 +1,398.0 +1,442.4
参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)
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--编译 徐文焰;审校 张涛
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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