版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 08:33 BJT

〔日本数据〕5月经常帐盈余同比大降62.6%,远逊于预估

路透东京7月9日电---日本财务省周一公布数据显示,5月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期大降62.6%,说明日本出口复苏疲软,以及对欧债危机和中国经济放慢的担忧,可能令经济承压.

5月经常帐盈余为2,151亿日圆(27亿美元),路透预估中值为4,931亿日圆.

下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:

5月 4月 上年5月

----------------------------------------------------------

经常账收支 +215.1 (+493.1) +333.8 +574.4

贸易收支 -848.2 -463.9 -771.3

收入帐收支 +1,273.7 +1,398.0 +1,442.4

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 徐文焰;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐