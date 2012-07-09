麦当劳等高热量品牌赞助奥运受质疑

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月8日电---国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）称，奥委会高层官员对高热量消费品牌是否适合继续赞助奥运会提出质疑。
罗格在接受《金融时报》采访时称，由于各方对全球肥胖问题感到担忧，麦当劳(MCD.N)和可口可乐(KO.N)赞助奥运受质疑。
该报网站发表的文章称，罗格表示：“我们对这些公司说：你们看，肥胖问题有逐渐严重的趋势，你们打算做点什么？”
麦当劳在伦敦奥林匹克公园开设了四家餐厅，其中包括全球最大的一家。今年1月，麦当劳将36年的奥运赞助协议延期八年。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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