主要国家经济指标预测--7月9日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2
0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.9% 3.0%
经季节调整的失业率 3.2% 3.2%
0600 德国出口(较前月) 5月 +0.5% -1.7%
进口(较前月) +1.3% -4.8%
贸易收支(亿欧元) 顺差158 顺差161
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.9%
(较上年同期) +4.0% +6.1%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%
2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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7月6日(五)
0500 日本领先指标(较前月) 5月 +0.3 --
同时指标(较前月) -1.2 --
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 赤字696 --
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差53.25 逆差55
进口(亿欧元) 427.65 --
出口(亿欧元) 374.40 --
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -1.1% -1.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.2% -2.1%
(较上年同期) -2.3% -2.1%
PPI产出物价(较上月) -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
核心PPI产出物价(较上月) -0.2% 0.0%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1000 德国总工业生产(较上月) 5月 增长1.6% +0.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加8 增加9
制造业就业岗位(万个) 增加1.1 增加0.5
民间就业岗位(万个) 增加8.4 增加10.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.3% +0.2%
平均工时 34.5 34.4
1230 加拿大建筑许可 5月 +7.4% +1.4%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.73 增加0.5
失业率 7.2% 7.3%
全职就业岗位(万个) 增加2.93 --
兼职就业岗位(万个) 减少2.2 --
就业参与率 66.7% --
1400 加拿大Ivey经季节调整后采购经理人指数(PMI)6月 49.0 55.8
1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 121.9 --
7月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 +0.8% --
(较上月) -1.4% --
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 +0.7% --
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 盈余2,151 盈余4,931
2350 日本机械订单(较前月) 5月 -14.8% -3.3%
(较上年同期) +1% +6.3%(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。