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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--7月9日****

路透7月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%

0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2

0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.9% 3.0%

经季节调整的失业率 3.2% 3.2%

0600 德国出口(较前月) 5月 +0.5% -1.7%

进口(较前月) +1.3% -4.8%

贸易收支(亿欧元) 顺差158 顺差161

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9

1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.9%

(较上年同期) +4.0% +6.1%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%

2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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7月6日(五)

0500 日本领先指标(较前月) 5月 +0.3 --

同时指标(较前月) -1.2 --

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 赤字696 --

0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差53.25 逆差55

进口(亿欧元) 427.65 --

出口(亿欧元) 374.40 --

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -1.1% -1.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.2% -2.1%

(较上年同期) -2.3% -2.1%

PPI产出物价(较上月) -0.4% -0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

核心PPI产出物价(较上月) -0.2% 0.0%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1000 德国总工业生产(较上月) 5月 增长1.6% +0.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加8 增加9

制造业就业岗位(万个) 增加1.1 增加0.5

民间就业岗位(万个) 增加8.4 增加10.2

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.3% +0.2%

平均工时 34.5 34.4

1230 加拿大建筑许可 5月 +7.4% +1.4%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.73 增加0.5

失业率 7.2% 7.3%

全职就业岗位(万个) 增加2.93 --

兼职就业岗位(万个) 减少2.2 --

就业参与率 66.7% --

1400 加拿大Ivey经季节调整后采购经理人指数(PMI)6月 49.0 55.8

1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 121.9 --

7月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 +0.8% --

(较上月) -1.4% --

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 +0.7% --

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 盈余2,151 盈余4,931

2350 日本机械订单(较前月) 5月 -14.8% -3.3%

(较上年同期) +1% +6.3%(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 张荻

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