〔日本数据〕6月未偿银行贷款较上年同期增加0.7%--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京7月9日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行6月放款余额较上年同期增加0.7%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为456.977兆(万亿)日圆(5.74兆美元).
扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期增长0.9%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,*为修正值):
6月 5月 4月
含信金银行 +0.7 +0.2* +0.2*
不含信金银行 +0.8 +0.4 +0.3*
银行持有的商业票据余额+0.2 +0.4* +2.4
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--编译 石冠兰; 审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。