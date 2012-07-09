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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:03 BJT

〔日本数据〕6月未偿银行贷款较上年同期增加0.7%--央行

路透东京7月9日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行6月放款余额较上年同期增加0.7%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为456.977兆(万亿)日圆(5.74兆美元).

扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期增长0.9%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,*为修正值):

6月 5月 4月

含信金银行 +0.7 +0.2* +0.2*

不含信金银行 +0.8 +0.4 +0.3*

银行持有的商业票据余额+0.2 +0.4* +2.4

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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