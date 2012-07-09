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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:14 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月9日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
     7/9      深   博 林 特   002689         7,750        8.00        23.08      中德证券  7/12
    7/10      深   银邦股份   300337         4,680      *20.00       *32.95      国盛证券  7/13
    7/10      深   润和软件   300339         1,919      *20.39       *41.21      中信证券  7/13
    7/16      深   科恒股份   300340   不超过1,250        --           --        国信证券  7/19  
    7/17      深   麦迪电气   300341   不超过2,300        --           --        国金证券  7/20
    7/17      深   天银机电   300342   不超过2,500        --           --        中信建投  7/20
    7/18      深   开元仪器   300338   不超过1,500        --           --        平安证券  7/23
   *7/19      沪   和邦股份     --    不超过10,000        --           --        华西证券  7/24
   *7/20      深   美亚光电   002690   不超过5,000        --           --        平安证券  7/25

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
 *7/10    深    新 文 化 (300336.SZ)    *2,400          25.00        42.37     海通证券   
 *7/10    深    迪森股份 (300335.SZ)    *3,488          13.95        47.58     广发证券
   --     深    乔 治 白   002687          --           23.00        24.73     华泰联合  7/9 
   --     深    金河生物   002688          --           18.00        26.87     银河证券  7/10 
   --     沪    喜 临 门     --            --           12.50        29.87     中信证券  7/11

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 边竞

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