《中国报摘》--金融时报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--2006年银监会推出村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等三种农村新型金融机构后,五年来全国只开业了50家村镇银行,至今发展缓慢,但以四川花溪县益民农村资金互助社来看,这类农村地区新型金融机构具有重要作用.
* 其他:
--中国和新加坡加强银行业合作,新加坡银行监管当局在可行条件下,尽快给予在新加坡的两家符合资质的中资银行特许全面银行业务牌照;在满足中国相关审慎性法规要求的前提下,中国银监会将加速审理新加坡大华银行中国公司、星展银行中国公司和华侨银行各自提出的在华设立分支行的申请.
--保监会清理整顿保险中介市场,年初至5月底,共查实保险机构中介业务违法违规套取资金5,682万元人民币,涉及保费约2.2亿元.(完)
--整理 李然; 审校 乔艳红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。