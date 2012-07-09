《中国报摘》--金融时报7月9日

--2006年银监会推出村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等三种农村新型金融机构后,五年来全国只开业了50家村镇银行,至今发展缓慢,但以四川花溪县益民农村资金互助社来看,这类农村地区新型金融机构具有重要作用.

--中国和新加坡加强银行业合作,新加坡银行监管当局在可行条件下,尽快给予在新加坡的两家符合资质的中资银行特许全面银行业务牌照;在满足中国相关审慎性法规要求的前提下,中国银监会将加速审理新加坡大华银行中国公司、星展银行中国公司和华侨银行各自提出的在华设立分支行的申请.