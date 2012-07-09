(重发)〔中国证券〕对中国经济金融没理由悲观,坚持长期投资--证监会主席

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透上海7月9日电---中国证券报周一报导称,中国证监会主席郭树清指出,目前中国经济运行处于宏观调控的目标区间,结构优化升级出现了良好势头,因此对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应坚持长期投资、价值投资理念.
中国人民银行上周四晚间宣布降低存贷款基准利率,是一个月内第二次降息.不过疲弱的股市没有很快反应,沪综指.SSEC周五早盘仍创下六个月来新低,午后才受消费类股和地产股的推动,收高1%.
对于备受关注的建设区域性市场问题,郭树清明确指出,地方的规范力度有多大,证监会的支持力度就有多大.
中小企业股份转让系统(简称新三板)筹备组组长杨晓嘉亦表示,建设区域性市场是多层次资本市场的重要组成部分,证监会尽快落实细化全国性市场与区域性市场的对接机制.
作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年.中国证监会副主席姚刚此前曾表示,未来新三板试点将扩大到全国范围.
而一些地方政府亦建立或筹建区域性股权转让市场,例如重庆和上海已分别建立了股权转让中心和股权交易市场.
中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.[ID:nSB2026047](完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。