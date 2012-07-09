(重发)〔中国证券〕对中国经济金融没理由悲观,坚持长期投资--证监会主席

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路透上海7月9日电---中国证券报周一报导称,中国证监会主席郭树清指出,目前中国经济运行处于宏观调控的目标区间,结构优化升级出现了良好势头,因此对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应坚持长期投资、价值投资理念.

中国人民银行上周四晚间宣布降低存贷款基准利率,是一个月内第二次降息.不过疲弱的股市没有很快反应,沪综指.SSEC周五早盘仍创下六个月来新低,午后才受消费类股和地产股的推动,收高1%.

对于备受关注的建设区域性市场问题,郭树清明确指出,地方的规范力度有多大,证监会的支持力度就有多大.

中小企业股份转让系统(简称新三板)筹备组组长杨晓嘉亦表示,建设区域性市场是多层次资本市场的重要组成部分,证监会尽快落实细化全国性市场与区域性市场的对接机制.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年.中国证监会副主席姚刚此前曾表示,未来新三板试点将扩大到全国范围.

而一些地方政府亦建立或筹建区域性股权转让市场,例如重庆和上海已分别建立了股权转让中心和股权交易市场.

中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.[ID:nSB2026047](完)