〔中国钢铁〕河北钢铁以约6.65亿元认购加拿大佳美铁矿项目25%权益--报载

路透北京7月9日电---中国钢企在"走出去"获取铁矿石资源方面又迈出一步.新华网称,中国钢铁产量第一的河北钢铁集团[HEBEIH.UL]认购加拿大阿尔德隆铁矿公司(ADV.TO)旗下佳美铁矿项目的25%权益,认购额约6.65亿元人民币,该项目已获国家发改委核准登记.

新华网报导称,佳美铁矿地处加拿大主要铁矿石产区拉布拉多矿区,资源量约为10亿吨,项目周边水、电、港口交通等条件良好.项目将于2015年投入生产,投产后每年将生产铁精粉800万吨.

报导并援引河北钢铁与阿尔德隆签署的合作协议称,河北钢铁将与阿尔德隆合作开发后者旗下的佳美铁矿,该项目投产后,河北钢铁有权获得其中60%矿产资源的优先采购权.

阿尔德隆是加拿大一家铁矿石勘探开发公司,在多伦多股票交易所和纽约股票交易所上市.

中国是全球最大的铁矿石的消费国,工信部此前预计,中国今年铁矿石的进口量预计增至7.3亿吨,高于2011年的6.86亿吨.(完)