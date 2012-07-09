〔中国钢铁〕河北钢铁以约6.65亿元认购加拿大佳美铁矿项目25%权益--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月9日电---中国钢企在"走出去"获取铁矿石资源方面又迈出一步.新华网称,中国钢铁产量第一的河北钢铁集团[HEBEIH.UL]认购加拿大阿尔德隆铁矿公司(ADV.TO)旗下佳美铁矿项目的25%权益,认购额约6.65亿元人民币,该项目已获国家发改委核准登记.
新华网报导称,佳美铁矿地处加拿大主要铁矿石产区拉布拉多矿区,资源量约为10亿吨,项目周边水、电、港口交通等条件良好.项目将于2015年投入生产,投产后每年将生产铁精粉800万吨.
报导并援引河北钢铁与阿尔德隆签署的合作协议称,河北钢铁将与阿尔德隆合作开发后者旗下的佳美铁矿,该项目投产后,河北钢铁有权获得其中60%矿产资源的优先采购权.
阿尔德隆是加拿大一家铁矿石勘探开发公司,在多伦多股票交易所和纽约股票交易所上市.
中国是全球最大的铁矿石的消费国,工信部此前预计,中国今年铁矿石的进口量预计增至7.3亿吨,高于2011年的6.86亿吨.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。