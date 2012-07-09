〔中国新股〕中国铁物拟发行至多27.7亿A股募资60亿元,规模远超今年第二大

路透北京7月9日电---中国最大钢铁供应链集成服务商之一--中国铁路物资股份有限公司拟首次公开发行(IPO)至多27.7亿股A股,募集资金总额不超60亿元,这一融资计划远超刚刚落幕的今年第二大A股IPO案中信重工(601608.SS)募资31.99亿元的水平.

证监会网站上周五晚间预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)并显示,发行规模占A股发行后总股本的比例不超33.09%.此外,该公司还计划发行H股不超12.48亿股(H股超额配售选择权行使前).