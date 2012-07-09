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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:53 BJT

〔中国新股〕中国铁物拟发行至多27.7亿A股募资60亿元,规模远超今年第二大

路透北京7月9日电---中国最大钢铁供应链集成服务商之一--中国铁路物资股份有限公司拟首次公开发行(IPO)至多27.7亿股A股,募集资金总额不超60亿元,这一融资计划远超刚刚落幕的今年第二大A股IPO案中信重工(601608.SS)募资31.99亿元的水平.

证监会网站上周五晚间预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)并显示,发行规模占A股发行后总股本的比例不超33.09%.此外,该公司还计划发行H股不超12.48亿股(H股超额配售选择权行使前).

此次A股IPO保荐人(主承销商)为中信证券(600030.SS)(6030.HK).中国铁物募集资金将用于黄骅港中铁干散货集散销售基地项目等.

数据显示,2011年度,公司实现净利润10.06亿元人民币,营业收入达2068.23亿元.

中国铁物业务覆盖钢铁行业上游铁矿石 煤炭资源和下游钢铁产品的贸易、运输、仓储、加工、配送、监管、信息管理等.此外,发行人还是中国最大钢材贸易商之一.(完)

更多详情,请点选中国证监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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