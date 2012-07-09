〔中国新股〕中国铁物拟发行至多27.7亿A股募资60亿元,规模远超今年第二大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月9日电---中国最大钢铁供应链集成服务商之一--中国铁路物资股份有限公司拟首次公开发行(IPO)至多27.7亿股A股,募集资金总额不超60亿元,这一融资计划远超刚刚落幕的今年第二大A股IPO案中信重工(601608.SS)募资31.99亿元的水平.
证监会网站上周五晚间预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)并显示,发行规模占A股发行后总股本的比例不超33.09%.此外,该公司还计划发行H股不超12.48亿股(H股超额配售选择权行使前).
此次A股IPO保荐人(主承销商)为中信证券(600030.SS)(6030.HK).中国铁物募集资金将用于黄骅港中铁干散货集散销售基地项目等.
数据显示,2011年度,公司实现净利润10.06亿元人民币,营业收入达2068.23亿元.
中国铁物业务覆盖钢铁行业上游铁矿石 煤炭资源和下游钢铁产品的贸易、运输、仓储、加工、配送、监管、信息管理等.此外,发行人还是中国最大钢材贸易商之一.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。