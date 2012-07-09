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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:17 BJT

〔韩国股市〕盘初下降1%,因美国就业数据令人失望

路透首尔7月9日电---韩国股市周一开低,因美国就业成长疲于预期,引发市场担忧欧元区债务危机正在拖累全球经济放缓.

绩优科技类股引领盘初跌势,三星电子(005930.KS)挫跌2.4%,SK hynix(000660.KS)下降1.7%.

0001GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.02%,报1,839.22点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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