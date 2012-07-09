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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:48 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月9日-7月16日

路透7月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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7/9 1530 美国 13周和26周期国库券

7/9 0600 德国 40亿欧元 2013年1月9日到期的六个月期国库券

7/9 1050 法国 BTF国库券

7/10 0130 日本 30年期公债

7/10 英国 9亿英镑 票息0.5%,2050年到期的通胀保值公债

7/10 1530 美国 四周期国库券

7/10 1700 美国 三年期公债

7/11 0120 日本 三个月期贴现国库券

7/11 1700 美国 10年期公债

7/11 加拿大 五年期公债

7/11 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券

7/12 意大利 2013年7月12日到期的12个月期BOT债券

7/12 英国 35亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的新债

7/12 1700 美国 30年期公债

7/13 意大利 中长期债券

7/13 英国 国库券

7/16 1530 美国 13周和26周期国库券

7/16 1050 法国 BTF国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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