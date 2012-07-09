〔中美贸易〕中美将"美对华22类产品反补贴一案"进行正式磋商--商务部

路透北京7月9日电---中国商务部周日表示,中美两国将于下周三至周四(18-19日),就中国在世界贸易组织(WTO)争端解决机制项下起诉美国对华22类产品的反补贴措施一案,进行正式磋商.

新华社援引商务部条约法律司司长李成钢称,此案涉案金额高达72.86亿美元,反映了美方在贸易救济方面长期以来违反WTO规则的事实.

中国在5月25日就美国对华油井管、铜版纸、钢制轮毂等22类产品反补贴调查中的错误做法,在WTO向美国提起磋商请求,正式启动世贸争端解决程序.

李成刚称,除中国以外,欧盟、日本、韩国、越南、印尼等成员方都就美方的双反措施提出过诉讼.

美国则在7月5日就中国对美部分汽车实施双反措施向WTO提起磋商.

根据WTO规则,若中美在磋商请求提出后的60天内没有得到令双方满意的结果,中方可以要求WTO设立专家组,审理并裁决此案. (完)