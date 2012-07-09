〔中美贸易〕中美将"美对华22类产品反补贴一案"进行正式磋商--商务部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月9日电---中国商务部周日表示,中美两国将于下周三至周四(18-19日),就中国在世界贸易组织(WTO)争端解决机制项下起诉美国对华22类产品的反补贴措施一案,进行正式磋商.
新华社援引商务部条约法律司司长李成钢称,此案涉案金额高达72.86亿美元,反映了美方在贸易救济方面长期以来违反WTO规则的事实.
中国在5月25日就美国对华油井管、铜版纸、钢制轮毂等22类产品反补贴调查中的错误做法,在WTO向美国提起磋商请求,正式启动世贸争端解决程序.
李成刚称,除中国以外,欧盟、日本、韩国、越南、印尼等成员方都就美方的双反措施提出过诉讼.
美国则在7月5日就中国对美部分汽车实施双反措施向WTO提起磋商.
根据WTO规则,若中美在磋商请求提出后的60天内没有得到令双方满意的结果,中方可以要求WTO设立专家组,审理并裁决此案. (完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。