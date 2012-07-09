《全球重要经济事件一览表》--7月9日-7月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月9日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.(1500)

爱达荷州COEUR D'ALENE--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在奥勒冈银行业协会主办的奥勒冈州、爱达荷州、内华达州银行业年度会议中,针对经济前景发表演讲.(1555)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉将阐述目前的经济情势以及货币发展,并说明欧洲央行政策的立场.(1230)

伦敦--英国央行副总裁塔克将在英国议会财政委员会回答有关利率操纵丑闻的质询.(1530)

曼谷--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在泰国SASIN商学院曼谷论坛上发表演讲,题为"货币政策前景及对亚洲的启示".(0500)

曼谷--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在泰国SASIN商学院曼谷论坛,出席"金融危机暨全球和亚洲银行业前景"的小组会.(0130)

7月10日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在记者会上发表法国央行年报.(0500)

德国卡尔斯鲁厄--德国最高法院举行该国批准欧洲稳定机制(ESM)和财政协议合法性的公开听证会,德国财政部长朔伊布勒与欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼将出席.

里斯本--葡萄牙央行发表夏季经济报告.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.(0800)

伦敦--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在OMFIF黄金系列讲座活动中发表演讲,题为"欧元区的入口和出口通道".(1005)

墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在第41届澳洲经济学家会议上发表演讲.(2300)

7月11日(三)

华盛顿--美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)发表6月19-20日会议纪录.(1800)

东京--日本央行货币政策会议(第一日).

曼谷--泰国亚洲开发银行(ADB)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"迈向更加稳定的全球经济体系".IMF总裁拉加德、ADB总裁黑田东彦及泰国央行总裁张旭州将在开幕小组会议"稳定及涵盖所有项目的成长"中发表演说.(0315)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)发表有关欧元国际角色的报告.(1100)

布鲁塞尔--欧洲央行发表月报副本.(0800)

罗马--欧洲央行管委会成员维斯科在意大利银行协会(Association of Italian Banks)年会上发表演讲.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚发表法国监管储蓄帐户报告.(0800)

7月12日(四)

摩洛哥卡萨布兰卡--第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).

东京--日本央行宣布货币政策决定.

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在经济学人杂志的2012年领导者系列会议(澳洲)上发表演讲(0000).

俄勒冈州波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在社区领导人午餐会上发表有关经济前景的演讲,该午餐会由旧金山联邦储备银行及其波特兰分行主办(1940).

7月13日(五)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)

怀俄明州杰克森--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在密西西比经济委员会发表演说,主题为"区域及密西西比经济".(1720)

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表最新的世界经济展望报告和全球金融稳定报告.

巴黎--法国议会下院讨论修订后的2012年预算报告(至7月18日).

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会(ABAC)会议(至7月19日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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