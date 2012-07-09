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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:36 BJT

更正:《汇市简讯》美元/日圆停止单见于79.40下方,之前日本公布的数据疲弱

(因英文原文错误,内文第四个要点日本政府"下调"对机械订单的评估有误,应为"维持")

2400GMT

* 美元/日圆触发下行停止单,之前日本公布的机械订单数据疲弱.

* 更多停止单见于79.40下方.

* 支撑位在79.31(日基准线切入位)和78.97(200日移动均线切入位).

* 日本政府维持对机械订单的评估,关注中国数据. (完)

--编译 侯向明;审校 张荻

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