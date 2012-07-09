《汇市简讯》美元/日圆保持良好升势,但干预风险仍存

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
2352GMT * 尽管美国非农就业数据疲弱,美国公债收益率(殖利率)下滑,但美元/日圆仍保持着良好升势 * 继日本首相野田佳彦周末前发表言论后[ID:nSB1653988],仍切实存在干预风险 * 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,理解日本有关日圆升值挫伤出口,阻碍经济增长的忧虑 * 更多支撑位落在一目均衡基准线79.28及上升的200日移动均线切入位78.96.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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