《汇市简讯》美元/日圆保持良好升势,但干预风险仍存

2352GMT * 尽管美国非农就业数据疲弱,美国公债收益率(殖利率)下滑,但美元/日圆仍保持着良好升势 * 继日本首相野田佳彦周末前发表言论后[ID:nSB1653988],仍切实存在干预风险 * 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,理解日本有关日圆升值挫伤出口,阻碍经济增长的忧虑 * 更多支撑位落在一目均衡基准线79.28及上升的200日移动均线切入位78.96.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=