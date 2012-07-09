《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

**上海证券报**

--中国深圳证交所公告称,决定自7月16日起,对深市公司债结算制度进行调整,公司债集中竞价交收制度由T+1债券和资金DVP(券款对付)净额担保交收,调整为T日债券过户、T+1日资金交收的净额担保交收.

**人民日报**

--发改委近日称,将选择部分电力供需较为宽松的地区,开展竞价上网试点,鼓励符合国家产业政策、体现转变经济发展方式要求、具备一定规模的非高耗能企业,按照有关规定与发电企业开展直接交易试点.

--为防止银行高息揽储,并减少存款规模大幅波动给银行带来的危害,交行首席经济学家连平建议尝试拓宽存贷比考核中存款的范围,取消季末存贷比考核标准,取而代之以更全面的银行流动性考核体系,包括超额备付金率、流动性比率等.

--据《2011年中国休闲发展报告》,2011年中国居民国内旅游休闲的总人数约为22.53亿人次,国内旅游休闲的总花费约为16,200.54亿元;国家旅游局副局长杜一力预测,2015年国内旅游市场规模将达到游客33亿人次,入境旅游9,000万人次,出境旅游8,300万人次.

**第一财经日报**

--河北省发改委已核准了河北钢铁集团认购加拿大阿尔德隆铁矿公司(ADV.TO)及佳美铁矿部分股份,国家发改委外资司已对该项目核准文件予以登记.

--徐工集团收购德国机械公司施维英尘埃落定,收购后徐工将拥有施维英52%的控股权,但双方未透露收购价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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