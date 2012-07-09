更正:〔日本数据〕5月核心机械订单较前月下滑14.8%,降幅远超预估

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
(更正:内文第四段因英文有误,应为内阁府"维持"对机械订单状况的评估,非"下调")
路透东京7月9日电---日本5月核心机械订单较前月下降14.8%,降幅远超预估,暗示资本支出增长将保持缓慢,因全球经济前景存在不确定性.
市场对该数据的预估中值为下滑3.3%.
5月核心机械订单较上年同期增长1.0%,预估为增长6.3%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.
日本内阁府维持对机械订单状况的评估,称尽管整体趋势呈现温和增长,但较前月出现大幅下滑,部分是由于对4月上升做出调整.
欲览完整数据表格,请登录内阁府网站(here)
--编译 程琳;审校 张涛
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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