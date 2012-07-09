《汇市简讯》欧元/美元在经历动荡开局后,升向上交易日的纽约收盘价

2424GMT * 欧元/美元继本周开局走势非常动荡后,寻获买盘支撑 * 稍早跌向1.2225,抛售由止损单驱动 * 1.2000下方与选择权相关的欧元/澳元买盘提供支撑 * 欧元/美元小时图阻力位在1.2305,若站上该水准将缓解下行压力 * 今日举行的欧盟财长会议或利空欧元,因为各国财长对救援细节存有异议.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=