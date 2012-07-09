《欧洲金融焦点》欧元区财长会谈将寻求细化巩固欧元的举措

* 欧元区财长将探讨领导人此前作出的承诺

* 不会迅速达成太多决定,欧央行的银行监管者角色还有长路要走

* 西班牙和意大利敦促快速采取行动,因两国借贷成本高涨

路透布鲁塞尔7月9日电---欧元区各国财长周一将寻求厘清巩固欧元的计划,不过他们在布鲁塞尔的会谈也许除了凸显上月所达成的帮助高负债国和银行业协议的局限性,无法产生多少其他成果.

围绕银行业监管、如何运用欧元区救助资金、援助西班牙和塞浦路斯,以及是否对希腊作出让步这多个事项的决策,可能需要数月时间才能敲定,而行动压力已经不断上升.

西班牙和意大利的借贷成本周五回到难以维系的水准附近,因上周峰会引发的相关憧憬开始消退.这两国领导人周末均发出请求,希望迅速采取行动来执行协议.

欧元区17国领导人达成的协议旨在给予欧洲央行(ECB)更大职权来监管区内银行业,并利用欧元区救助基金来降低成员国的借贷成本.

但关键部分留有模糊地带,时程或许已经变得松散,欧元区财长可能在7月稍晚再度开会以作出明确决定.

"这很大程度上是欧盟峰会的延续,但并不意味着可以敲定所有细节,"一位欧元区外交官简要介绍会议时表示,这场会议将于1500GMT开始.

"欧洲央行监管问题是一个复杂而长期的问题,不是可以在几个小时内作出决定的事情."

欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会向财长们作证,在上周降息后,ECB可能暗示采取更多激进举措,如买入政府公债或向银行业挹注新资金.

欧元集团的最大经济体德国,以及富裕成员国芬兰和荷兰对本次欧盟峰会声明存有顾忌,德国总理梅克尔不愿在缺乏严格条件下对伙伴国施以援手.

欧元区领导人计划的核心是让ECB在监管银行业方面扮演核心角色,这随后将允许欧洲永久援助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)直接向银行业注资,而无需透过所在国政府.

这被视作对西班牙的让步,该国申请最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的银行业援助资金,不过马德里何时将从中受益并不清楚.

欧元区领袖希望打破银行业与所在主权国家之间的联系,不让政府承担救助本国银行业的债务,因为这使得政府更难以筹借资金.

但ESM救助银行业的债务是由单个国家承担,还是由欧元区共同承担的核心问题仍悬而未决.

领导人同意,当ESM贷款给西班牙时,将不会取得优先债权人地位,以安抚投资者对已借出的资金无法偿还的忧虑.

他们还决定ESM和EFSF可以在标售和公开市场购买欧元区债券从而降低借款成本,会附加一些条件,但尚未有完整计画.

ESM将于欧洲夏季期间内开始运作,但据一位涉及欧元集团准备工作的欧元区官员表示,至少目前而言,各国仍需提供担保来获取银行援助.

这可能有助于克服德国人对于ESM会承担这一风险的忧虑.

"这带有一些神秘色彩...整体大众认为根据当前规定,ESM可能突然变成Bankia的所有权人,且EMS帐上将完全承担Bankia的风险.但很大程度上并非如此."

**乐观看法**

正如欧元区一直以来的风险管理那样,各国财长被赋予了协调国家利益的艰巨任务.特别是德、法、意、西这欧元区四大经济体.

但看来流于乐观的是,他们可以实现6月29日欧洲领袖在声明中的说法;欧洲领袖当时告知欧元集团财长,"在7月9日前执行这些决议".

这很大程度上取决于欧洲央行作为监管者的关键角色,这将需要落实到欧洲法律上.欧盟执委会有责任提出立法,而这预计至少要在9月之后了.

尽管领袖们勾勒出的全盘方案有很多障碍,但达成协议的举措范围允许一些短期行动,荷兰和芬兰的反对购债声音不太可能破坏这些计划.

芬兰曾表示反对在二级市场上购买公债,因该国视购债举措为无效.

在紧急情形下,ESM协议允许在85%多数同意的情况下做出决定,荷兰和芬兰合计仅占8%的份额.

2005年以来在欧元区财长间协调就一直是卢森堡总理贾克的工作,但他欧元集团主席的任期将于7月17日届满,财长们周一将商讨他的继任者.然而,在继任人选上不明朗的情况下,可能意味着贾克任期将获得展延.

**希腊必须兑现承诺**

欧元区财长将讨论自6月17日大选以来欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)及国际货币基金组织(IMF)这"三驾马车"首批派往希腊的团队的调查结果.第二批派往希腊的团队定于7月晚些时候返回.

希腊新任财政部长史托纳拉斯上周四表示,他已收到将在欧元集团会议上遭遇艰难处境的警告.史托纳拉斯承认,该国已部分偏离基于1,300亿欧元纾困计划做出的承诺.

一位欧元区高阶官员称,在向希腊施以更多援助之前,欧元集团需要看到该国重回轨道,即便上一任希腊政府称,该国政府到7月底可能会资金告罄.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)寻求放宽援助条款,但这将意味着得向希腊提供更多的资金.

"即便将当前的第二轮计划贯彻执行,(2015年)是否能重返市场筹资尚不明朗,"摩根大通的分析师David Mackie表示,"无论如何,第三轮计划似乎仍有可能祭出."

在西班牙的问题上,一位欧元区的官员称,各成员国财长可能会就援助方案原则上达成共识,尽管在本月底之前都不会正式做出任何正式决定.(完)