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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:05 BJT

《中国重要政经日程》--7月9日

=============================近日重要政经日程==========================

7/10(二)

*--国新办就上半年进出口情况举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍今年上半年进出口情况等,并答记者问.

--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.

7/18(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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