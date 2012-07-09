〔中股业绩〕五粮液料上半年净利增五成,20%股权将划转至五粮液集团

路透上海7月9日电---中国大型白酒生产商--宜宾五粮液股份有限公司(000858.SZ)周一发布业绩预增公告,预计上半年净利润同比增长约50.07%,至50.46亿元人民币,基本每股收益为1.329元;此外,宜宾市国资公司所持公司20.07%的股份,将划转至宜宾五粮液集团有限公司.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,上半年公司经营业绩大幅增长主要系营业收入大幅度增长,并且收入增幅大于费用的增长幅度.

公告并称,公司接到控股股东宜宾市国有资产经营有限公司通知,宜宾市政府国有资产监督管理委员会拟将宜宾市国资公司所持本公司20.07%的股份划转至五粮液集团,将宜宾市国资委持有的五粮液集团51%的股权无偿划转给宜宾市国资公司持有.

本次股权无偿划转完成后,宜宾市国资公司将持有五粮液36%的股份,五粮液集团持有20.07%的股份;宜宾市国资公司将持有五粮液集团51%的股权,宜宾市国资委将持有五粮液集团49%的股权,宜宾市国资公司仍为五粮液控股股东,宜宾市国资委为五粮液的实际控制人.

五粮液2011年实现净利润61.57亿元,同比增长40.09%.公司并计划今年收入及销量的增幅不低于20%.[ID:nSB1458538]

五粮液上周五收报35.01元,过去一个月累积上涨7.86%.(完)

参看相关细节,可点选深圳证券交易所网站(here)