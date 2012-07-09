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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:59 BJT

〔全球金市〕黄金连续第三日下跌,此前公布的美国数据令人失望

路透新加坡7月9日电---黄金周一微跌,录得连续第三日下滑,因即便美国公布令人失望的就业报告,也无法确信美国联邦储备理事会(美联储,FED)将很快采取措施以提振国内经济.

现货金XAU=一度跌至近两周最低位每盎司1,575.89美元,之后略微回升,0028GMT时报每盎司1,578.89美元.

美国黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,579.40美元.

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