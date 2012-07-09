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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:05 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货跳涨3%,因天气炎热恐损及单产

路透悉尼7月9日电---美国新作玉米期货周一跳涨至合约高位,因干燥炎热天气继续烘烤中西部地区,令美国政府可能在本周发表的供需月报中调降玉米和大豆单产预估.

0001GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约CZ2大涨2.6%,至每蒲式耳7.11-1/4美元,稍早触及7.16-1/4美元的高位.上周五下挫2.2%.

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