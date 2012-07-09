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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 09:09 BJT

〔国际油市〕挪威油气开采劳资谈判再度破裂,或将全面停止作业

路透奥斯陆7月8日电---挪威海上石油作业劳资谈判双方周日表示,在薪资及养老金问题上的谈判第三次破裂,油气开采工作或将从周二开始全面停顿.

挪威石油工业联合会(OLF)与工会称,仍无法就大约7,000名海上石油工人的提前退休方案达成一致.这是此次劳资纠纷的症结所在.

分析师预计政府将会介入此事,这是罢工工人不愿看到的情况.挪威是仅次于俄罗斯的面向欧洲的第二大油气供应商,多数天然气供给英国、德国和法国.

此次罢工已经导致挪威约13%的石油生产和4%左右的天然气生产陷入瘫痪,影响到该国原油出货.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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