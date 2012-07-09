〔国际油市〕挪威油气开采劳资谈判再度破裂,或将全面停止作业

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透奥斯陆7月8日电---挪威海上石油作业劳资谈判双方周日表示,在薪资及养老金问题上的谈判第三次破裂,油气开采工作或将从周二开始全面停顿.
挪威石油工业联合会(OLF)与工会称,仍无法就大约7,000名海上石油工人的提前退休方案达成一致.这是此次劳资纠纷的症结所在.
分析师预计政府将会介入此事,这是罢工工人不愿看到的情况.挪威是仅次于俄罗斯的面向欧洲的第二大油气供应商,多数天然气供给英国、德国和法国.
此次罢工已经导致挪威约13%的石油生产和4%左右的天然气生产陷入瘫痪,影响到该国原油出货.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。