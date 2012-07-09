版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:19 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部代理239亿元人民币三年期固息地方债上午9:50-10:30招标
  上海城市建设投资开发公司25亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,交行和国开行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  中国铝业(601600.SS)20亿元一个月期超短融011220002,票面利率3.30%
  韵升控股集团4亿元一年期短融041254037,票面利率4.90%
  泸州老窖集团10亿元一年期短融041262030,票面利率3.95%
  杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票1282240,票面利率4.39%
  豫园商城(600655.SS)5亿元五年期中票1282241,票面利率5.29%
  光大银行(601818.SS)67亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1218003,票面利率5.25%  
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  国家开发银行60亿元一年期固息金融债120228,票面利率2.93%
  国开行60亿元三年期固息金融债120229,票面利率3.39%
  国开行60亿元五年期固息金融债120230,票面利率3.75%
  国开行60亿元七年期固息金融债120231,票面利率3.9702%
  国开行60亿元10年期固息金融债120232,票面利率4.06%
  升华集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280190,票面利率6.20%
  广西百色开发投资集团8亿元七年期固息债1280193,票面利率6.50%
  滨城区经开投资公司8亿元七年期固息债1280198,票面利率6.50%
  北京建工集团8亿元七年期固息债1280197,票面利率5.95%
  丽珠集团(000513.SZ)4亿元一年期短融
  浙江富春江通信集团6亿元一年期短融  
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  辽宁26亿元三年期固息地方债094602到期兑付,票面利率1.79%
  宁波15亿元三年期固息地方债095301到期兑付,票面利率1.79%
  山东29亿元三年期固息地方债095802到期兑付,票面利率1.79%
  深圳24亿元三年期固息地方债096401到期兑付,票面利率1.79%
  新疆25亿元三年期固息地方债097602到期兑付,票面利率1.79%
  广州医药公司4亿元一年期短融1181308到期兑付,票面利率5.85%
  宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融1181310到期兑付,票面利率5.00%
  广东广垦橡胶集团2亿元一年期短融1181311到期兑付,票面利率6.65%
  辰州矿业(002155.SZ)2亿元一年期短融1181312到期兑付,票面利率5.85%
  韶能股份(000601.SZ)6亿元一年期短融1181313到期兑付,票面利率5.95%
  财政部600亿元七年期固息国债110017付息,票面利率3.70%
  国开行200亿元五年期固息金融债110240付息,票面利率4.33%
  扬州经济开发区开发总公司10亿元五年期固息债1180131付息,票面利率6.10%
  广州广日股份公司3亿元三年期中票1182193付息,票面利率6.40%
  国家电网公司30亿元10年期固息债058014付息,票面利率4.98%
  国家电网公司10亿元10年期浮息债(一年定存基准)058015付息,基本利差2.25%
  国开行200亿元五年期固息债080210付息,票面利率4.90%
  国开行200亿元20年期固息债090206付息,票面利率4.60%
  中国银行(601988.SS)140亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090601付息,票面利率3.28%
  中国银行(3988.HK)240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090602付息,票面利率4.00%
  中国银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090603付息,基本利差0.60%
  无锡交通产业集团20亿元七年期固息债0980116付息,票面利率5.58%
  合肥建设投资控股集团20亿元五年期固息债0980117付息,票面利率5.04%
  首钢总公司60亿元五年期中票0982102付息,票面利率3.85%
  财政部299.7亿元五年期固息国债100020付息,票面利率2.52%
  国开行200亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110221付息,基本利差-0.15%
  厦门象屿集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180132付息,票面利率6.68%
  内蒙古公路建设公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080074付息,票面利率5.08%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --新华社上周日报导引述中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压
  力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性
  减税政策,继续实施稳健的货币政策.[ID:nSB8547523]
  --中国证券报周一报导称,中国证监会主席郭树清指出,目前中国经济运行处于宏观调控的
  目标区间,结构优化升级出现了良好势头,因此对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应
  坚持长期投资、价值投资理念.[ID:nSB2026169]
  --中国最大钢铁供应链集成服务商之一--中国铁路物资股份有限公司拟首次公开发行(IPO)
  至多27.7亿股A股,募集资金总额不超60亿元,这一融资计划远超刚刚落幕的今年第二大A股
  IPO案中信重工(601608.SS)募资31.99亿元的水平.[ID:nSB2026185]

  --国家统计局今日公布6月工业品价格指数(PPI)              (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩/冉莹

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐