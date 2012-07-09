《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理239亿元人民币三年期固息地方债上午9:50-10:30招标 上海城市建设投资开发公司25亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,交行和国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国铝业( 601600.SS )20亿元一个月期超短融011220002,票面利率3.30% 韵升控股集团4亿元一年期短融041254037,票面利率4.90% 泸州老窖集团10亿元一年期短融041262030,票面利率3.95% 杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票1282240,票面利率4.39% 豫园商城( 600655.SS )5亿元五年期中票1282241,票面利率5.29% 光大银行( 601818.SS )67亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1218003,票面利率5.25% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期固息金融债120228,票面利率2.93% 国开行60亿元三年期固息金融债120229,票面利率3.39% 国开行60亿元五年期固息金融债120230,票面利率3.75% 国开行60亿元七年期固息金融债120231,票面利率3.9702% 国开行60亿元10年期固息金融债120232,票面利率4.06% 升华集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280190,票面利率6.20% 广西百色开发投资集团8亿元七年期固息债1280193,票面利率6.50% 滨城区经开投资公司8亿元七年期固息债1280198,票面利率6.50% 北京建工集团8亿元七年期固息债1280197,票面利率5.95% 丽珠集团( 000513.SZ )4亿元一年期短融 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 辽宁26亿元三年期固息地方债094602到期兑付,票面利率1.79% 宁波15亿元三年期固息地方债095301到期兑付,票面利率1.79% 山东29亿元三年期固息地方债095802到期兑付,票面利率1.79% 深圳24亿元三年期固息地方债096401到期兑付,票面利率1.79% 新疆25亿元三年期固息地方债097602到期兑付,票面利率1.79% 广州医药公司4亿元一年期短融1181308到期兑付,票面利率5.85% 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短融1181310到期兑付,票面利率5.00% 广东广垦橡胶集团2亿元一年期短融1181311到期兑付,票面利率6.65% 辰州矿业( 002155.SZ )2亿元一年期短融1181312到期兑付,票面利率5.85% 韶能股份( 000601.SZ )6亿元一年期短融1181313到期兑付,票面利率5.95% 财政部600亿元七年期固息国债110017付息,票面利率3.70% 国开行200亿元五年期固息金融债110240付息,票面利率4.33% 扬州经济开发区开发总公司10亿元五年期固息债1180131付息,票面利率6.10% 广州广日股份公司3亿元三年期中票1182193付息,票面利率6.40% 国家电网公司30亿元10年期固息债058014付息,票面利率4.98% 国家电网公司10亿元10年期浮息债(一年定存基准)058015付息,基本利差2.25% 国开行200亿元五年期固息债080210付息,票面利率4.90% 国开行200亿元20年期固息债090206付息,票面利率4.60% 中国银行( 601988.SS )140亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090601付息,票面利率3.28% 中国银行( 3988.HK )240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090602付息,票面利率4.00% 中国银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090603付息,基本利差0.60% 无锡交通产业集团20亿元七年期固息债0980116付息,票面利率5.58% 合肥建设投资控股集团20亿元五年期固息债0980117付息,票面利率5.04% 首钢总公司60亿元五年期中票0982102付息,票面利率3.85% 财政部299.7亿元五年期固息国债100020付息,票面利率2.52% 国开行200亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110221付息,基本利差-0.15% 厦门象屿集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180132付息,票面利率6.68% 内蒙古公路建设公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080074付息,票面利率5.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --新华社上周日报导引述中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压 力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性 减税政策,继续实施稳健的货币政策.[ID:nSB8547523] --中国证券报周一报导称,中国证监会主席郭树清指出,目前中国经济运行处于宏观调控的 目标区间,结构优化升级出现了良好势头,因此对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应 坚持长期投资、价值投资理念.[ID:nSB2026169] --中国最大钢铁供应链集成服务商之一--中国铁路物资股份有限公司拟首次公开发行(IPO) 至多27.7亿股A股,募集资金总额不超60亿元,这一融资计划远超刚刚落幕的今年第二大A股 IPO案中信重工( 601608.SS )募资31.99亿元的水平.[ID:nSB2026185] --国家统计局今日公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩/冉莹