〔路透调查〕日本公债多空动向指标改善,打破此前连续三周恶化走势

路透东京7月9日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气在连续三周恶化后出现改善,上周美国就业数据令人失望且欧洲央行降息.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负6,仍为负值.不过高于一周前的负61,此为该调查自2011年6月开始进行以来的最低水准.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)的预估中值为0.800%,较上周预估下降0.05个百分点,但持平于上周五收盘水准.

这次在线调查访问了主要机构的102名日本债市人士,有46人给出了回覆,回覆率为45.1%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.有20个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等长期投资大户.

美国劳工部公布,6月非农就业岗位仅增加八万个,增幅连续第三个月低于10万,这种缓慢增长不足以拉低美国高居8.2%的失业率[ID:nSB2025757],进一步证明欧债危机拖累全球成长.

欧洲央行(ECB)宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.[ID:nSB1652336]

欧洲央行降息举措令资金将流出欧洲的预期升温,这种流动可能利好日本公债.

10年期公债收益率周一早盘下降0.5个基点至0.795%,稍早曾齐平6月4日触及的2003年6月以来低点0.790%.

9月10年期日债期货合约2JGBv1上升0.08点报144.03,稍早一度触及2010年10月来最高144.09.(完)