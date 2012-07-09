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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 09:12 BJT

〔标题新闻〕德意志银行两名员工被停职,此前该行聘请外审检查员工是否涉及操纵Libor--报载

注:Libor即伦敦银行间拆放款利率,该消息来自德国《明镜》周刊(Der Spiegel)未具消息来源的报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8I812L]

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