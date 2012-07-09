版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:08 BJT

〔标题新闻〕港股料受美国就业数据疲弱拖累而低开,投资者关注中国通胀和GDP等数据

注:国内生产总值(GDP)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I902A]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐