韩国称朝鲜经济去年出现罕见增长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月8日电---韩国发布的一份官方报告显示，朝鲜经济去年出现罕见增长，主要得益于粮食丰收和首都平壤建筑活动增多，但该国仍是世界上最贫穷和最不发达的国家之一。
韩国央行周日发布的报告预计，2011年朝鲜经济实际增长0.8%，是该国封闭的经济在过去六年中出现的第二次增长。
朝鲜经济几十年前曾令邻国羡慕不已，但在1990年代初其主要靠山前苏联解体后，该国经济直线下滑。眼下，朝鲜则十分依赖中国的经济和政治支持。
朝鲜因发展核及导弹项目，遭到国际社会的进一步孤立和制裁打压。
韩国央行称，朝鲜经济虽然出现罕见增长，但按韩元最新汇价计，该国2,430万人口的人均收入只有133.4万韩元（不到1,200美元）。
该行指出，按照名义值，朝鲜的经济规模预计为32.4万亿韩元（285.4亿美元），不到韩国经济规模的3%。
朝鲜不发布任何官方经济数据，韩国对该国经济的估计数据则被国际社会广泛使用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。