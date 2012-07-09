韩国称朝鲜经济去年出现罕见增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月8日电---韩国发布的一份官方报告显示，朝鲜经济去年出现罕见增长，主要得益于粮食丰收和首都平壤建筑活动增多，但该国仍是世界上最贫穷和最不发达的国家之一。

韩国央行周日发布的报告预计，2011年朝鲜经济实际增长0.8%，是该国封闭的经济在过去六年中出现的第二次增长。

朝鲜经济几十年前曾令邻国羡慕不已，但在1990年代初其主要靠山前苏联解体后，该国经济直线下滑。眼下，朝鲜则十分依赖中国的经济和政治支持。

朝鲜因发展核及导弹项目，遭到国际社会的进一步孤立和制裁打压。

韩国央行称，朝鲜经济虽然出现罕见增长，但按韩元最新汇价计，该国2,430万人口的人均收入只有133.4万韩元（不到1,200美元）。

该行指出，按照名义值，朝鲜的经济规模预计为32.4万亿韩元（285.4亿美元），不到韩国经济规模的3%。

朝鲜不发布任何官方经济数据，韩国对该国经济的估计数据则被国际社会广泛使用。（完）