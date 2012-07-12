〔中国数据〕6月新增人民币贷款9,198亿元,M2同比增长13.6%--央行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8721元附近
路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
路透上海7月12日电---中国人民银行周四公布,6月新增人民币贷款9,198亿元,接近此前路 透9,100亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.6%,亦基本符 合13.5%的路透调查中值. 央行数据并显示,中国6月末人民币贷款余额59.64万亿元,同比增长16.0%,完全符合路透调 查中值.上半年社会融资规模7.78万亿元,比上年同期多135亿元.其中6月社会融资规模1.78 万亿元,分别比上月和上年同期多6,381亿元和6,940亿元. 6月末外汇储备余额则为3.24万亿美元,路透此前调查中值为3.39万亿美元. 以下为具体历史数据: 货币供应量(较上年同期%): 2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 M2 13.6 13.2 12.8 13.4 13.0 12.4 13.6 12.7 12.9 13.0 13.5 14.7 15.9 M1 4.7 3.5 3.1 4.4 4.3 3.1 7.9 7.8 8.4 8.9 11.2 11.6 13.1 M0 10.8 10.0 10.4 10.6 8.8 3.0 13.8 12.0 11.9 12.7 14.7 14.3 14.4 人民币贷款: 2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 新增(亿元) 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107 7,381 6,405 5,622 5,868 4,700 5,485 4,926 6,339 余额(万亿) 59.64 58.72 57.93 57.25 56.24 55.53 54.79 54.06 53.50 52.91 52.44 51.90 51.40 同比增长(%) 16.0 15.7 15.4 15.7 15.2 15.0 15.8 15.6 15.8 15.9 16.4 16.6 16.9 外汇储备(亿美元): 2012年6月末 3月末 2011年12月末 9月末 6月末 3月末 2010年12月末 9月末 6月末 32,400 33,050 31,811 32,017 31,975 30,447 28,473 26,483 24,543 (完) 欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) --发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。