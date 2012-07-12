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中国汇市 | 2012年 7月 12日 星期四 16:12 BJT

〔中国数据〕6月新增人民币贷款9,198亿元,M2同比增长13.6%--央行

路透上海7月12日电---中国人民银行周四公布,6月新增人民币贷款9,198亿元,接近此前路
透9,100亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.6%,亦基本符
合13.5%的路透调查中值.

  央行数据并显示,中国6月末人民币贷款余额59.64万亿元,同比增长16.0%,完全符合路透调
查中值.上半年社会融资规模7.78万亿元,比上年同期多135亿元.其中6月社会融资规模1.78
万亿元,分别比上月和上年同期多6,381亿元和6,940亿元.  

  6月末外汇储备余额则为3.24万亿美元,路透此前调查中值为3.39万亿美元.

  以下为具体历史数据:    

  货币供应量(较上年同期%):      

        2012年6月   5月      4月      3月    2月   1月  11年12月  11月   10月   9月    8月  7月   6月         

   M2     13.6     13.2     12.8     13.4   13.0  12.4   13.6     12.7   12.9  13.0   13.5  14.7  15.9         

   M1      4.7      3.5      3.1      4.4    4.3   3.1    7.9      7.8    8.4   8.9   11.2  11.6  13.1 

   M0     10.8     10.0     10.4     10.6    8.8   3.0   13.8     12.0   11.9  12.7   14.7  14.3  14.4

  人民币贷款:    
             2012年6月   5月     4月      3月      2月    1月  11年12月  11月  10月    9月    8月    7月    6月       

  新增(亿元)   9,198    7,932   6,818   10,100    7,107  7,381  6,405   5,622  5,868  4,700  5,485  4,926  6,339

  余额(万亿)   59.64    58.72   57.93    57.25    56.24  55.53  54.79   54.06  53.50  52.91  52.44  51.90  51.40
 
  同比增长(%)   16.0     15.7    15.4    15.7      15.2   15.0   15.8    15.6   15.8   15.9   16.4   16.6   16.9

  外汇储备(亿美元):

  2012年6月末    3月末  2011年12月末  9月末   6月末   3月末 2010年12月末 9月末  6月末  
    32,400      33,050     31,811     32,017  31,975  30,447   28,473   26,483  24,543 (完)      

  欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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