日产拟四年内将英菲尼迪在华经销店增加逾一倍

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月6日电---日产汽车(7201.T)一名高管周五表示，该公司计划四年内将英菲尼迪在华经销店数量增加一倍以上，以提高该品牌在中国豪华车市场的地位。

日产英菲尼迪中国事业总部总经理吕征宇在北京对记者表示，英菲尼迪计划到2016年将在华经销店数量从现在的60家增至140-150家。

他指出，该公司将在中小城市建设全方位服务的经销店，同时还会在北京等主要城市开设一些规模较小的店面。

日产是日本第二大汽车厂商，一直向中国市场出口英菲尼迪。在截止3月的上个财年，英菲尼迪在华销量约为1.9万辆，与奥迪(NSUG.DE)去年30万辆的销量相比逊色许多。

为了实现到2016年英菲尼迪全球销量达50万辆的中期目标，日产从2014年开始将在耗资3.15亿美元的中国工厂生产英菲尼迪，以拉近与多年在中国生产汽车的德国竞争对手的距离。

周五，日产的全球首家英菲尼迪“超级旗舰店”在北京开业，该公司还在该旗舰店预留了一个区域，用于展示最新款的英菲尼迪概念车。

吕征宇称，今年年内还将在上海、广州和成都开设三家类似店铺。

自去年末以来，随着中国汽车市场发展减速，奔驰等一些豪华车品牌通过降价提高销量。

吕征宇表示，英菲尼迪将不会参与价格战。（完）