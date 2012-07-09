日产拟四年内将英菲尼迪在华经销店增加逾一倍

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月6日电---日产汽车(7201.T)一名高管周五表示，该公司计划四年内将英菲尼迪在华经销店数量增加一倍以上，以提高该品牌在中国豪华车市场的地位。
日产英菲尼迪中国事业总部总经理吕征宇在北京对记者表示，英菲尼迪计划到2016年将在华经销店数量从现在的60家增至140-150家。
他指出，该公司将在中小城市建设全方位服务的经销店，同时还会在北京等主要城市开设一些规模较小的店面。
日产是日本第二大汽车厂商，一直向中国市场出口英菲尼迪。在截止3月的上个财年，英菲尼迪在华销量约为1.9万辆，与奥迪(NSUG.DE)去年30万辆的销量相比逊色许多。
为了实现到2016年英菲尼迪全球销量达50万辆的中期目标，日产从2014年开始将在耗资3.15亿美元的中国工厂生产英菲尼迪，以拉近与多年在中国生产汽车的德国竞争对手的距离。
周五，日产的全球首家英菲尼迪“超级旗舰店”在北京开业，该公司还在该旗舰店预留了一个区域，用于展示最新款的英菲尼迪概念车。
吕征宇称，今年年内还将在上海、广州和成都开设三家类似店铺。
自去年末以来，随着中国汽车市场发展减速，奔驰等一些豪华车品牌通过降价提高销量。
吕征宇表示，英菲尼迪将不会参与价格战。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。