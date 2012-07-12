《即时观点6》中国6月新增信贷及M2增速基本符合预期,更多宽松政策可期

路透上海7月12日电---中国人民银行周四公布数据显示,6月新增人民币贷款9,198亿元;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增幅13.6%,均基本符合预期.

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主要数据:

--6月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%(路透调查中值为13.5%),5月末为13.2%

--6月新增人民币贷款9,198亿元(路透调查中值为9,100亿元),5月为7,932亿元

--6月末人民币贷款余额同比增长16.0%(路透调查中值为16.0%),5月末为15.7%

--6月末外汇储备余额为3.24万亿美元(路透调查中值为3.39万亿美元),3月末为33,050亿美元

--上半年社会融资规模7.78万亿元,比上年同期多135亿元

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以下为市场人士的评论:

--东方汇理银行驻香港经济学家 DARIUSZ KOWALCZYK:

外汇储备的减少,很大程度上是反映汇率和估值的变化.但我们相信,资本流出,尤其是5月份的资本流出,也产生了相当的影响.尽管二季度有巨大的贸易顺差,但外汇储备仍在下跌,凸显了人民币供需平衡上的变化,也解释了为什么在5月份以及二季度人民币是贬值的.

数据验证了我们的一些观点.首先,不需要再降息了.其次,法定存款准备金率的下调时必要的,因为存款的迅猛增长意味着需要上缴更多的准备金.我们预期,自7月始,存准率还会下调150个基点.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

(新增贷款)从总量来看,符合预期.虽比此前10,000亿的预期少,但是考虑到票据融资没有一个特别大的比重,新增量中,中长期贷款更为实在一些.

M2是反弹的,更重要的是M1也反弹,反映企业经营活动的活力,预示经济已经触底回升是比较明确的.而触发因素和前期的降准、降息,信贷需求的刺激作用,实体经济的刺激作用都是有关的.至少说明这样一个政策转向已经开始发挥作用.

6月财政存款的减少,主要原因是半年末时,有一些财政资金要下拨,(对应)下半年的投资计划,这也是符合季节性规律的.

近期可能是政策的密集出台时期,包括一个月内降息两次,未来还可能降准.从国务院的讲话看,未来还能看到财政政策和数量型货币政策的陆续出台.但是目前政策的刺激力度已经比较大了,未来经济触底反弹已经比较明确.需要注意政策的时滞性,现在是保增长,但是政策容易用力过猛,需要特别关注房价的反弹和通胀的回升.

这样的一个数据对债券市场的信心产生不利的影响,政策密集出台期,短期内收益率还有下行的空间,但由于经济的反弹,现券收益率拐点可能会在未来1-2个月出现.10年期国债收益率3.2%算是一个相对底部,破3.0%的概率基本没有,不排除未来攀升到3.3%上方的可能性.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

6月新增人民币贷款9,198亿元,M2同比增长13.6%,社会融资总量1.78万亿,均略好于市场预期.

从信贷结构看,本月短期贷款增长较快(6,699亿),(企业+居民)中长期贷款小幅回升(2,823亿).不过从结构比重看,短期贷款占比较大,中长期贷款占比有所回落,且本月中长期贷款中企业贷款仍较差.我们认为其反映经济需求仍较疲软,不过从中长期贷款增速看已出现向上拐点.预计随着货币及财政政策趋于宽松及政策落实,经济下半年有望缓慢复苏.此外,(新增)外汇占款仍维持低增长,预计7月降准可期.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

从数据可以看出,上半年末贷款和存款都出现大幅的上升,贷款这块,票据融资增加量同比明显减少,但中长期贷款未见明显起色,反而是短期贷款有所上升,可见企业的信贷需求尚未出现明显的回升,但随着央行降息以及项目审批的加快,相信未来信贷结构会有所优化.

外汇占款增长仍处于较低水平,人民币贬值预期较强的环境下,资金流出趋势未有太大改观,为保持银行体系流动性,央行仍需要下调存款准备金率,利率预计下半年还会再下调一次,预计宏观经济在二季度触底后,已经出台的各项政策下半年会逐步显效,届时经济增长应该会有所好转,政策面大幅放松的可能性不大.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

新增贷款数据跟我们的预期9,200亿一样.年初的时候,大家预期全年新增贷款规模在7.5到8万亿.假如需要稳增长,信贷政策更积极,就要往8万亿上靠,就是现在这个情况.按3:3:2:2的季度投放比例来倒推,差不多就是这个规模.

中长期贷款规模占当月新增信贷的比例较上月略有下降,可能跟整体信贷规模增加较多有关.但我们认为,中长期贷款占比稳定上涨是趋势,微观个体会在政策的带动下,慢慢改变对经济环境的预期.

外汇储备的数据包含有汇率波动的因素,但不可否认市场的结汇积极性比较低.

7月应该是一个比较关键的政策观察期,需要看外围经济环境是否会随着欧盟峰会决议等的落实逐步向常态回归,决策层需要一个更明确的信号来做进一步决定.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增贷款和预期差不多,但结构还是比较差的,中长期贷款还没有起来,大家都在搞短期的,居民的中长期贷款稍微好点,因为房地产成交量反弹,但企业的还是很差,才1,600多亿,

存款增量一般,不到3万亿,和3月底时差不多;M1还不错,同比增幅是在回升的,而且比M2上升的快,说明企业的生产不会比上个月更差,但绝对数据还比较低.

外汇储备较3月末减少,因为人民币已经有贬值预期,和这个趋势是一致的.往年6月财政存款存款一般是增加的,但今年出现减少比较意外,而且上千亿,可能是财政支出有所增加.

我觉得应该会降准,7月不降8月也得降,CPI涨幅连续走低,是非常好的时机.

--瑞银中国首席经济学家 汪涛:

6月新增贷款和新增存款的规模都好于预期,货币供应量同比增速也出现反弹,这表明中国"稳增长"政策正在发挥作用,经济在下半年企稳回升将是大概率事件.现在中国需要继续落实此前的"稳增长"政策,确保对项目建设的资金支持.

就未来政策走向看,央行在三季度仍可能下调一次准备金率和调降一次基准利率.今年新增贷款将会达到8-8.5万亿元,全年经济增速将会维持在8%的水平.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

6月新增贷款总体来看符合预期,但是之前大家预期中长期贷款比例上升的情况落空了,反而占比和上月比较是略有下降的,说明当前政府并未大幅放松银根,只是之前预调微调累积效果的显现.

同时,信贷数据说明企业需求还没有得到很好的恢复.二季度经济数据可能不太乐观,GDP数据或滑落至7.5%之下.

预计下半年监管层还将祭出更多货币放松政策,且中长期贷款占比将进入缓慢上行的通道.年内或还将下调存准1-2次,不过在连续两次降息后,今年再次减息的可能性还待观察.

--国泰君安证券固定收益研究主管 周文渊:

货币供给增速反弹在预料之中,一方面是贷款放量增长,一方面是季节性因素拉动,但货币供给的持续增长还难持续,预计7月份货币供给增速将小幅回落,今年(国家)的目标是14%,能否实现依赖于贷款能否回升,特别是中长期贷款.