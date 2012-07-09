《汇市简讯》澳元/美元在中国CPI和ANZ就业数据公布后几无变动

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
0138GMT * 中国CPI数据比预期略为疲弱,让中国央行有更多放宽政策的空间 * ANZ就业数据显示澳洲就业市场疲弱 * 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对美国经济成长前景做出悲观展望 * 澳元/美元在数据公布后几无变动,但存在卖压 * 小时图支撑和买兴位于1.0175/80 --编译 张涛; 审校 孙茉莉
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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