《汇市简讯》澳元/美元在中国CPI和ANZ就业数据公布后几无变动

0138GMT * 中国CPI数据比预期略为疲弱,让中国央行有更多放宽政策的空间 * ANZ就业数据显示澳洲就业市场疲弱 * 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对美国经济成长前景做出悲观展望 * 澳元/美元在数据公布后几无变动,但存在卖压 * 小时图支撑和买兴位于1.0175/80 --编译 张涛; 审校 孙茉莉