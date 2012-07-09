版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在中国CPI和ANZ就业数据公布后几无变动

0138GMT * 中国CPI数据比预期略为疲弱,让中国央行有更多放宽政策的空间 * ANZ就业数据显示澳洲就业市场疲弱 * 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对美国经济成长前景做出悲观展望 * 澳元/美元在数据公布后几无变动,但存在卖压 * 小时图支撑和买兴位于1.0175/80 --编译 张涛; 审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐