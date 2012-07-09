〔基金产业〕欧洲收购基金深受欧债危机冲击,并购交易下滑

路透伦敦7月9日电---管理层收购研究中心(CMBOR)的一项研究结果显示,目前私募股权收购基金不愿出售他们拥有的公司,除非欧元区企稳且债市改善使售价升高.

这种局面使新的收购交易数量下降,同时也妨碍在私募股权公司之间的买卖公司.后者可以占到该行业一年交易量的一半左右.

研究显示,第二季欧洲收购交易总额达到91亿欧元(113亿美元),较上一季下滑34%,较上年同期下滑近60%.这项调查由安永与私募股权集团Equistone发起.

"卖方仍然谨慎,许多都采取了观望态度,等待欧洲形势展现出更多长期企稳的迹象."安永欧洲、中东、印度和非洲私募股权部门领导Sachin Date称.

私募股权专家及其顾问表示,出售公司仍存在困难.

"据我观察,尽管今年可以在几乎任何环境下出售不错的资产,但同样环境下出售一般资产就困难很多."3i执行长Simon Borrows上月介绍该公司新策略时称.

CMBOR研究显示,欧洲私募股权活动的中心--英国第二季并购交易额为33亿欧元,北欧市场合计达25亿欧元.

尽管经济状况强劲,但德国第二季并购交易总额降到仅2亿欧元,因收购基金拒绝以低于预期水平的价格出售手中的公司.

但有人预计,年底前收购活动将会加速.

Equistone主管Christiian Marriott称:"欧洲大陆继续遭受宏观经济不确定性的打击.但一些重要的政治选举结束,随着欧元区危机稳定下来,2012年底前情况可能有所改善."(完)