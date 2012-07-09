俄罗斯特大洪灾致150人死亡,普京下令调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯克雷姆斯克7月8日电---俄罗斯南部地区周末发生洪灾，造成150人死亡，数千人流离失所，总统普京已下令调查洪灾原因，希望平息外界对当局应灾能力的抨击。

普京周六很快就抵达受灾最严重的克雷姆斯克镇（Krymsk）视察，并承诺补偿灾民。周五当地一些居民房屋的水位已有一人之高，街道上汪洋一片。普京担任第一届总统时，曾因对灾难反应迟缓而遭到诟病。

即便如此，他的视察在社交媒体上却遭到攻击，有人称他是为了吸引灾民的关注。灾民们也抱怨称，当地政府在周五夜间暴雨来袭时没有发布警告。

还有人暗示，如此威力的洪水可能是当地一座水库开闸泄洪引发的。

周日晚间，受灾地区电力、天然气和饮用水供应依然中断。卫生部门已开始为灾民接种疫苗，以防洪水侵袭墓地引发传染病。

据目击者称，七米高的水墙吞噬了克雷姆斯克镇，造成139人死亡。该镇中心的一个变电站被冲毁，周边的电线杆也被冲倒，一只淹死的小狗漂浮在一颗倒落的核桃树旁。

普京宣布周一（9日）为全国哀悼日，悼念遇难者。遇难者中多数属于溺亡，许多老人是在睡梦中遭洪水袭击。

俄罗斯官方公布的遇难者人数为150人，但俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）在一篇未经证实的报导中称，死亡人数已升至170人，其中大多数死于克雷姆斯克镇和周边地区。

普京已就克雷姆斯克镇附近水库是否开闸泄洪向当地官员进行调查。

这是普京重返克里姆林宫担任第三届总统以来遇到的首个重大灾难。（完）