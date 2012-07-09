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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 10:34 BJT

〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率为2.75%--业内人士

路透上海7月9日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的239亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.75%,投标倍数为1.35倍.

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.239亿元的总规模中,北京、山西、黑龙江、江苏、福建、宁夏、青海的额度分别为34、33、41、55、30、16及30亿元.

是次地方债将以2012年地方政府债券(三期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月10日开始发行并计息,7月12日发行结束,7月16日起上市交易.

上月中旬,财政部代理发行的今年首只地方债,期限为三年,规模达206亿元,中标利率2.76%,接近预测均值;投标倍数为1.47倍.[ID:nSB1612516](完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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