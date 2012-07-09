〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率为2.75%--业内人士

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.239亿元的总规模中,北京、山西、黑龙江、江苏、福建、宁夏、青海的额度分别为34、33、41、55、30、16及30亿元.