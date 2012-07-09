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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 10:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面:再度试探反向头肩形态的颈线

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* 美元/日圆已再度试探看涨反向头肩形态的颈线

* 目标位预计上升,接近81.7的水平阻力位

* 未能有效跌破颈线是看涨信号

* 上午公布日本机械订单数据后出现卖单,但之后出现买需

* 若升越79.7,将证实未能跌破颈线引发的挤仓在发挥影响.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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