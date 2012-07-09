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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 10:22 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元承压,但兑欧元仍强劲

路透悉尼/惠灵顿7月9日电---澳元和新西兰元兑美元周一跌至一周低位,仍受令人失望的美国就业数据打压,美元全线持坚.该数据引发高风险资产跌势.

澳元兑美元AUD=D4报1.0202,从上周触及的两个月高位1.0330美元回落.盘中一度低见1.0175,为6月末以来最低.

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