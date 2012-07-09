〔基金产业〕美国三大资产管理公司收紧基金投资渠道,因欧洲央行降息

路透波士顿7月6日电---欧洲央行降息后,美国三大资产管理公司已经限制了投资者向欧洲货币市场基金投资的渠道.

专家称,有几家大型基金管理公司出台了这种限制举措,这显示出大型机构投资者用现金获得收益的选择非常有限.

摩根大通(JPM.N),全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N),以及高盛(GS.N)周五都证实采取了这种限制措施.

摩根大通发言人Kristen Chambers表示,欧洲央行周四降息后,其投资部门向新投资者封闭了基金,"因为我们认为这会帮助阻止收益率进一步摊薄,符合客户的最大利益."

摩根大通向投资者发布的通告显示,限制新的和现有投资者投资于五个基金,不过投资者仍能继续从这五个基金撤资.

贝莱德发言人称,该公司也限制了两支欧洲货币基金的投资渠道.

高盛驻伦敦一管理人员证实了其GS Euro Government Liquid Reserves Fund不再接受新投资的报导,因为该基金无法在不明显稀释现有投资者收益率的情况下,以最新利率进行投资.(完)