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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 10:25 BJT

〔金属期市〕LME铜价微幅上涨,因数据显示中国6月通胀继续降低

路透上海7月9日电---伦铜周一微幅上涨,因数据显示中国6月通胀数据继续降低,帮助抵消美国悲观的就业报告,伦铜上个交易日跌逾2%.

0158GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微升0.3%至每吨7,550.25美元,结束三个交易日连跌走势.

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