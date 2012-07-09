《热点透视》市场和德国央行对困境中的西班牙与意大利毫不留情

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 徐文焰

路透伦敦7月6日电---西班牙和意大利再一次如坐针毡.西班牙10年期公债收益率(殖利率)又回升到了上周峰会举行之前的水平7%,意大利则达到6%.而压力不仅来自市场.德国央行总裁魏德曼已经表示,向欧元区成员国提供的任何援助都应该附带严厉条件.上个月的峰会认为,只要受困国家恪守现有的减赤和经济改革承诺,就应当获得支持而无须制定额外的撙节举措,魏德曼对此也提出批评.

这些压力鞭策罗马和马德里在改革道路上继续前进.他们的确也是这么做的.意大利政府刚刚宣布将进行支出审查,将会破除许多禁忌;公共部门将进行裁员,并将裁撤不必要的省级行政层级.这些都是关键举措,但仍需得到议会批准后才能全面推行.在西班牙,政府正制定第二波的改革和减支计划.

两国政府和民众都面临着艰难抉择.他们要么马上改革,要么被迫寻求纾困,并接受欧元区伙伴国提出的任何条件.如果政府计划切实可靠,也许能重新获得市场的支持,或者至少让欧洲央行(ECB)有理由通过扩大提供长期贷款的方式,向他们提供间接支持.

不过即便结构性改革取得进展,全面纾困的可能性依然存在,甚至很高.意大利明年将举行的大选可能令改革进程陷入停顿.该国的欧元区伙伴可能会说,控制懒惰懈怠的意大利政客的唯一办法,就是给他们戴上有条件纾困的紧箍咒.西班牙则陷入推行撙节举措推升赤字、进而导致经济下滑的恶性循环.两国政府目前主要依赖国内投资者和银行获得融资.如果公债收益率持续居高不下,恐怕就需要从欧元区获得额外的资金来填补缺口了.

救助西班牙和意大利仍是一项艰巨的任务,并伴有严重的副作用.就算是意大利和西班牙现在采取更多举措,也许仍难免申请纾困,但为了躲过更加难堪的国际救助,这些艰难的改革措施仍值得一试.(完)