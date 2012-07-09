〔航空产业〕空中客车寄望在法恩伯勒航展结束A350客机订单荒

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 空中客车(Airbus)寻求A350-1000订单
* 国泰航空有36架A350-900基本型已订购客机尚未交付
* Alafco和UT Air等公司打算在航展中下订单
路透英格兰法恩伯勒7月8日电---行业知情人士称,飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA希望在本周的法恩伯勒航展期间,获得期盼已久的A350-1000 mini-jumbo客机新订单,而香港国泰航空(0293.HK)最有可能结束空客350飞机长达三年的订单荒.
消息人士指出,国泰航空有36架已订购A350-900基本型客机尚未交付,该公司可能继续订购A350-1000客机,或将部分现有订单专买A350-1000,或者两者兼有.
空中客车与国泰航空拒绝对此作出回应.
空客A350将从2014年投入使用,是空中客车对波音787梦想客机(Dreamliner)的回应.后者是首款使用重量较轻的碳复合材料的飞机,以节省燃料.
空中客车已开始制造第一架A350-900试验机,且已获得总计548架A350系列飞机订单.
但其中A350-1000 mini-jumbo销售量令人失望,仅有62架.
空中客车将A350-1000销售缓慢归咎于该型号飞机要等到2010年代后期才能投入使用;而波音777销量持续保持坚挺,2011年更创下销量纪录.
预计将在法恩伯勒展会上交易的企业包括,飞机租赁公司Air Lease和Alafco可能购买波音737MAX,且空中客车可能接到俄罗斯航空公司UT Air的订单.
以色列航空业者Arkia Israel Airlines预计也将订购飞机.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。