〔航空产业〕空中客车寄望在法恩伯勒航展结束A350客机订单荒

* 空中客车(Airbus)寻求A350-1000订单

* 国泰航空有36架A350-900基本型已订购客机尚未交付

* Alafco和UT Air等公司打算在航展中下订单

路透英格兰法恩伯勒7月8日电---行业知情人士称,飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA希望在本周的法恩伯勒航展期间,获得期盼已久的A350-1000 mini-jumbo客机新订单,而香港国泰航空(0293.HK)最有可能结束空客350飞机长达三年的订单荒.

消息人士指出,国泰航空有36架已订购A350-900基本型客机尚未交付,该公司可能继续订购A350-1000客机,或将部分现有订单专买A350-1000,或者两者兼有.

空中客车与国泰航空拒绝对此作出回应.

空客A350将从2014年投入使用,是空中客车对波音787梦想客机(Dreamliner)的回应.后者是首款使用重量较轻的碳复合材料的飞机,以节省燃料.

空中客车已开始制造第一架A350-900试验机,且已获得总计548架A350系列飞机订单.

但其中A350-1000 mini-jumbo销售量令人失望,仅有62架.

空中客车将A350-1000销售缓慢归咎于该型号飞机要等到2010年代后期才能投入使用;而波音777销量持续保持坚挺,2011年更创下销量纪录.

预计将在法恩伯勒展会上交易的企业包括,飞机租赁公司Air Lease和Alafco可能购买波音737MAX,且空中客车可能接到俄罗斯航空公司UT Air的订单.

以色列航空业者Arkia Israel Airlines预计也将订购飞机.(完)