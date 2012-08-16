〔航空产业〕空中客车寄望在法恩伯勒航展结束A350客机订单荒

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
* 空中客车(Airbus)寻求A350-1000订单
* 国泰航空有36架A350-900基本型已订购客机尚未交付
* Alafco和UT Air等公司打算在航展中下订单
路透英格兰法恩伯勒7月8日电---行业知情人士称,飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA希望在本周的法恩伯勒航展期间,获得期盼已久的A350-1000 mini-jumbo客机新订单,而香港国泰航空(0293.HK)最有可能结束空客350飞机长达三年的订单荒.
消息人士指出,国泰航空有36架已订购A350-900基本型客机尚未交付,该公司可能继续订购A350-1000客机,或将部分现有订单专买A350-1000,或者两者兼有.
空中客车与国泰航空拒绝对此作出回应.
空客A350将从2014年投入使用,是空中客车对波音787梦想客机(Dreamliner)的回应.后者是首款使用重量较轻的碳复合材料的飞机,以节省燃料.
空中客车已开始制造第一架A350-900试验机,且已获得总计548架A350系列飞机订单.
但其中A350-1000 mini-jumbo销售量令人失望,仅有62架.
空中客车将A350-1000销售缓慢归咎于该型号飞机要等到2010年代后期才能投入使用;而波音777销量持续保持坚挺,2011年更创下销量纪录.
预计将在法恩伯勒展会上交易的企业包括,飞机租赁公司Air Lease和Alafco可能购买波音737MAX,且空中客车可能接到俄罗斯航空公司UT Air的订单.
以色列航空业者Arkia Israel Airlines预计也将订购飞机.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。