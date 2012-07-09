《投行看数据》中国CPI未来数月可能加速上涨,受政策及旱情影响--海通国际

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月9日电---中国公布6月CPI同比增幅创下近两年半低点后,投行海通国际发布报告指出,预计CPI在未来几个月可能再次加速上涨,因支持性政策将促进经济增长,且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格.
中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026667]
海通国际指出,6月非食品价格较5月保持不变,同比上涨了1.4%.由于其结构本性,非食品通胀很有可能随着宽松政策的实施而向上攀升.
报告称,中国山东、河南、安徽和陕西省6月份降雨量低于10毫米."旱灾可能会在短期内引起农作物和蔬菜价格大幅上涨,促使CPI通胀自7月份开始上扬."
此外,旱灾也已威胁到世界其他地区,如美国中东部、俄罗斯南部和乌克兰,这可能会增加全球农业生产压力,从而推动粮食通胀并加大价格波动性.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。