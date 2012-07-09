《热点透视》美国就业数据透露出政府紧缩效应,但重头戏还在后头

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 白云

路透纽约7月6日电---美国正在经历一些温和紧缩--但多数只是一种自然消减机制反应.6月美国民间雇主增加8.4万个就业岗位,政府工作岗位则连续第四个月下降.实际上,自2010年2月美国就业数据触底以来,政府工作岗位减少一直是就业数据的明显特征,而且这是在一段增员扩充时期之后出现的.但这些还不算什么.等着看当美国政府终于开始勒紧财政裤带时,会是什么情况吧.

美国6月增加的就业岗位主要集中在服务业,专业和企业服务增加了4.7万个岗位,其中2.5万个为短期性质.那表明围绕大选和年底"财政悬崖"的不确定性,可能正在抑制资本投资和企业招聘.最不需要雇主给予长期承诺的工作,就是现有最多的工作机会.

美国公共部门雇员6月减少4,000人,自就业人数在两年半前触底以来,公共部门雇员人数已累计减少52.8万人,对同期间民间部门就业岗位增加440万人的表现产生抵销性影响.2007年至2010年期间,民间部门就业岗位减少了800万个,而政府就业岗位增加了26.4万个.这透露出,政府部门在危机期间的温和"刺激"与过去两年的"紧缩",形成某种互相抵消.

但迄今为止,从绝对和相对数字来看,美国公共部门减少的多数岗位来自资金紧张的地方政府.与2010年2月的岗位数量相比,裁减幅度为2.6%,或37.7万人.而联邦政府和州政府的裁员幅度分别为2.3%和1.7%.不过,因增税和减支将在2013年1月出现的"财政悬崖",将导致美国联邦政府大幅提高紧缩程度,包括大幅削减国防开支.

11月大选之后的跛脚鸭国会会期也许能找到办法推迟部分减支和增税措施自动生效.但是除非能够以极大比例化解掉减支威胁,否则任何协议都派不上用场.不管明年此时美国总统是罗姆尼(Mitt Romney)还是奥巴马,明年6月的就业数字和今年6月的相比或许不会有多大改善.(完)