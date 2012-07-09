〔亚洲金融〕大型日资银行瞄准寻求韩国大企业因扩张产生的融资需求

路透东京7月9日电---日资银行在国内正面临贷款需求不振的现况,因此将逐渐瞄准韩国.韩国三星电子(005930.KS)及现代汽车(005380.KS)等大型企业正寻求资金支持其全球性扩张.

欧债危机将进入第四年,欧系银行逐渐撤退,因此令资金充裕的日资银行握有竞争优势.三菱UFJ金融集团(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T)和三井住友金融集团(8316.T)这几个日本规模最大的银行,已组成银团跟踪韩国企业的需求.这些企业正寻求在海外建立芯片工厂和汽车装配线.

"我们一直在研究它们的业务和资本支出计划,并尝试获得潜在生意,"瑞穗金融集团旗下的瑞穗实业银行韩国分部总经理Takahiko Yasuhara表示."由于欧系银行处境困难,日资银行的地位不断上升."

3月31日止财年中,日本三大银行对韩国的贷款规模增加了28%至1.07万亿(兆)日圆(133亿美元).几家银行则表示,如果算上对韩国企业海外分公司的贷款,那么这个数字还要多出几倍.

与此形成对照的是,他们在日本境内的未偿贷款规模没有增加.

一直以来,韩国银行业者缺乏海外服务据点和美元融资来支持该国出口商,令这些出口商找上外资银行,以满足其在海外市场的融资和其它银行服务需求.

汤森路透LPC上月曾报导,瑞穗和三井住友携手韩国产业银行和美银美林,为浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)旗下的墨西哥公司提供1.847亿美元五年期贷款.浦项钢铁是亚洲第二大钢铁商.(完)