〔亚洲金融〕大型日资银行瞄准寻求韩国大企业因扩张产生的融资需求

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京7月9日电---日资银行在国内正面临贷款需求不振的现况,因此将逐渐瞄准韩国.韩国三星电子(005930.KS)及现代汽车(005380.KS)等大型企业正寻求资金支持其全球性扩张.
欧债危机将进入第四年,欧系银行逐渐撤退,因此令资金充裕的日资银行握有竞争优势.三菱UFJ金融集团(8306.T)、瑞穗金融集团(8411.T)和三井住友金融集团(8316.T)这几个日本规模最大的银行,已组成银团跟踪韩国企业的需求.这些企业正寻求在海外建立芯片工厂和汽车装配线.
"我们一直在研究它们的业务和资本支出计划,并尝试获得潜在生意,"瑞穗金融集团旗下的瑞穗实业银行韩国分部总经理Takahiko Yasuhara表示."由于欧系银行处境困难,日资银行的地位不断上升."
3月31日止财年中,日本三大银行对韩国的贷款规模增加了28%至1.07万亿(兆)日圆(133亿美元).几家银行则表示,如果算上对韩国企业海外分公司的贷款,那么这个数字还要多出几倍.
与此形成对照的是,他们在日本境内的未偿贷款规模没有增加.
一直以来,韩国银行业者缺乏海外服务据点和美元融资来支持该国出口商,令这些出口商找上外资银行,以满足其在海外市场的融资和其它银行服务需求.
汤森路透LPC上月曾报导,瑞穗和三井住友携手韩国产业银行和美银美林,为浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)旗下的墨西哥公司提供1.847亿美元五年期贷款.浦项钢铁是亚洲第二大钢铁商.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。